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Женская сборная России по футзалу проиграла команде Узбекистана в товарищеском матче

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Женская сборная России по футзалу уступила команде Узбекистана в контрольном матче.
Женская сборная России по футзалу проиграла команде Узбекистана в товарищеском матче
  • РИА Новости

Встреча в Ташкенте завершилась со счётом 4:2.

В составе России мячи забили Софья Синцова и Яна Садакова.

У Узбекистана отличились Гулзода Амирова (дубль), Оминахон Валиханова и Мафтуна Шоимова.

Данное поражение стало первым за два с половиной года. Первый товарищеский матч между соперницами завершился победой россиянок со счётом 6:0.

Ранее сообщалось, что Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе ФИФА.

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