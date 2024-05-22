Женская сборная России по футзалу проиграла команде Узбекистана в товарищеском матче
- РИА Новости
Встреча в Ташкенте завершилась со счётом 4:2.
В составе России мячи забили Софья Синцова и Яна Садакова.
У Узбекистана отличились Гулзода Амирова (дубль), Оминахон Валиханова и Мафтуна Шоимова.
Данное поражение стало первым за два с половиной года. Первый товарищеский матч между соперницами завершился победой россиянок со счётом 6:0.
Ранее сообщалось, что Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе ФИФА.