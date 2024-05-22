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Ara: «Барселона» должна погасить за восемь лет €1,4 млрд долга по кредитам

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Каталонская «Барселона» должна за восемь лет выплатить €1,4 млрд в счёт погашения кредитов.
Ara: «Барселона» должна погасить за восемь лет €1,4 млрд долга по кредитам
  • Gettyimages.ru

По информации Ara, половину от этой суммы каталонский клуб должен выплатить до 2028 года. Аналитики считают, что «Барселона» не успеет расплатиться с долгами к этому времени и будет вынуждена рефинансировать задолженность.

Напомним, что сине-гранатовые гарантировали себе серебряную медаль испанской Примеры по итогам сезона-2023/24. Чемпионом страны стал мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что представители «Барселоны» сегодня проведут переговоры с Фликом в Лондоне.

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