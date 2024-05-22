Ara: «Барселона» должна погасить за восемь лет €1,4 млрд долга по кредитам
- Gettyimages.ru
По информации Ara, половину от этой суммы каталонский клуб должен выплатить до 2028 года. Аналитики считают, что «Барселона» не успеет расплатиться с долгами к этому времени и будет вынуждена рефинансировать задолженность.
Напомним, что сине-гранатовые гарантировали себе серебряную медаль испанской Примеры по итогам сезона-2023/24. Чемпионом страны стал мадридский «Реал».
Ранее сообщалось, что представители «Барселоны» сегодня проведут переговоры с Фликом в Лондоне.