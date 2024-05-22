Монсон хочет завершить спортивную карьеру
- РИА Новости
«Джефф хочет завершить карьеру. Срывался его бой с Олегом Тактаровым. Новых предложений почти не поступает. Но если бой будет, то после него Монсон закончит», — приводит заявление команды ТАСС.
В 2018 году американец Монсон получил российское гражданство.
За свою карьеру боец провёл 90 поединков по правилам MMA, в которых одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, а ещё две битвы свёл вничью.
Ранее Монсон заявил, что ему нравится назначение Дегтярёва министром спорта.