Монсон хочет завершить спортивную карьеру

В команде бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона заявили, что спортсмен может завершить карьеру.

«Джефф хочет завершить карьеру. Срывался его бой с Олегом Тактаровым. Новых предложений почти не поступает. Но если бой будет, то после него Монсон закончит», — приводит заявление команды ТАСС.

В 2018 году американец Монсон получил российское гражданство.

За свою карьеру боец провёл 90 поединков по правилам MMA, в которых одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, а ещё две битвы свёл вничью.

Ранее Монсон заявил, что ему нравится назначение Дегтярёва министром спорта.