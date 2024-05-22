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Монсон хочет завершить спортивную карьеру

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В команде бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона заявили, что спортсмен может завершить карьеру.
Монсон хочет завершить спортивную карьеру
  • РИА Новости

«Джефф хочет завершить карьеру. Срывался его бой с Олегом Тактаровым. Новых предложений почти не поступает. Но если бой будет, то после него Монсон закончит», — приводит заявление команды ТАСС.

В 2018 году американец Монсон получил российское гражданство.

За свою карьеру боец провёл 90 поединков по правилам MMA, в которых одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, а ещё две битвы свёл вничью.

Ранее Монсон заявил, что ему нравится назначение Дегтярёва министром спорта.

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