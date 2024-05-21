Монсон заявил, что ему нравится назначение Дегтярёва министром спорта

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон высказался о назначении Михаила Дегтярёва на пост министра спорта.

«Я думаю, что Михаил Дегтярёв — хороший выбор. Мне нравится это назначение, потому что у него есть опыт руководства спортом и он сам в прошлом спортсмен. Я его уважаю, так что не стал бы спорить с его мнением», — цитирует Монсона РИА Новости.

14 мая стало известно, что Госдума утвердила Дегтярёва на пост министра спорта России.

Решение было принято на заседании Госдумы в Москве. За проголосовали 350 депутатов, воздержались — 79.

Ранее Дегтярёв поблагодарил Путина за доверие после своего назначения.