Монсон заявил, что ему нравится назначение Дегтярёва министром спорта
- РИА Новости
«Я думаю, что Михаил Дегтярёв — хороший выбор. Мне нравится это назначение, потому что у него есть опыт руководства спортом и он сам в прошлом спортсмен. Я его уважаю, так что не стал бы спорить с его мнением», — цитирует Монсона РИА Новости.
14 мая стало известно, что Госдума утвердила Дегтярёва на пост министра спорта России.
Решение было принято на заседании Госдумы в Москве. За проголосовали 350 депутатов, воздержались — 79.
Ранее Дегтярёв поблагодарил Путина за доверие после своего назначения.