COPE: Мбаппе не сыграет на Олимпиаде в Париже

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет выступить на Олимпиаде в Париже.

Как сообщает COPE, «Реал», который собирается подписать контракт с игроком, рассчитывает на него в августе и поэтому не отпустит на турнир.

Напомним, что 25-летний игрок летом покинет «Пари Сен-Жермен». По информации СМИ, игрок подпишет контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Макрон встретится с президентом «Реала», чтобы обсудить выступление Мбаппе на ОИ.