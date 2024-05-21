RMC Sport: Макрон встретится с президентом «Реала», чтобы обсудить выступление Мбаппе на ОИ
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По информации RMC Sport, они обсудят выступление нападающего Килиана Мбаппе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Напомним, что 25-летний игрок летом покинет «Пари Сен-Жермен» и подпишет контракт с «Реалом». Как сообщают СМИ, мадридский клуб выступает против участия Мбаппе в Олимпиаде. Помимо выступления на Играх в Париже, летом футболист также хочет сыграть на чемпионате Европы.
Ранее сообщалось, что Мбаппе пригласил Макрона на свой прощальный ужин в Париже.