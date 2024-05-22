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Джокович включил Рублёва в число фаворитов «Ролан Гаррос»

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Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о фаворитах предстоящего «Ролан Гаррос».
Джокович включил Рублёва в число фаворитов «Ролан Гаррос»
  • AP

«Если говорить о «Ролан Гаррос», то для меня всегда большой фаворит — это Надаль. Очевидно, что сейчас у него другой уровень игры. Но это Надаль. Каспер Рууд, безусловно, один из пяти претендентов. У нас также есть Александр Зверев, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас — все игроки, выигравшие крупный турнир на грунте», — приводит слова Джоковича RMC Sport.

В текущем сезоне Рублёв выиграл грунтовый «Мастерс» в Мадриде.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 8 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Тарпищев считает, что Рублёв может выиграть «Ролан Гаррос» при удачной жеребьёвке.

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