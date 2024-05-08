Тарпищев считает, что Рублёв может выиграть «Ролан Гаррос» при удачной жеребьёвке

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о шансах российского теннисиста Андрея Рублёва одержать победу в «Ролан Гаррос».

«При хорошем раскладе, удачной жеребьёвке Рублёв уже давно готов выигрывать «Ролан Гаррос». У мужчин явного лидера нет — всё будет решать форма и степень усталости на второй неделе турнира», — цитирует Тарпищева ТАСС.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня.

В финале турнира в Мадриде россиянин победил Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

Для Рублёва это 16-й титул на уровне ATP в карьере. Также это его вторая победа на «тысячнике» — в 2023 году он стал триумфатором турнира в Монте-Карло.

Ранее Рублёв поднялся на шестое место в рейтинге АТР после победы на «Мастерсе» в Мадриде.