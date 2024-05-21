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Березовский: огромные деньги сыграли с Кокориным злую шутку

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Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский высказался о таланте нападающего «Ариса» Александра Кокорина.
Березовский: огромные деньги сыграли с Кокориным злую шутку
  • Gettyimages.ru
  • © Giuseppe Maffia/NurPhoto

«Огромные деньги, которые начали попадать в российский футбол, сыграли с Сашей злую шутку. Человек ещё не сформировался как мужчина: по сути, 18‑летний юноша, а получает такую зарплату. Если рядом нет хорошего советчика, надёжного друга, пройти это очень сложно», — приводит слова Березовского Sport24.

Кокорин продлил контракт на один сезон. 33-летний форвард в сезоне-2023/24 в 32 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь мячей и две результативные передачи.

Ранее главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о Кокорине.

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