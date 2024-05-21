Вернблум признался, что в ЦСКА ему не нравилась еда клубного повара
«У нас был свой повар. Он знал, что определённый процент наших бонусов достаётся ему и другим людям в команде. Его еда была пресной и не очень красочной. Но у меня нет высоких требований. На вкус эта еда была намного лучше, чем всё, что я мог приготовить сам», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.
Напомним, что Вернблум играл за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе ЦСКА полузащитник три раза выигрывал Российскую премьер-лигу, два раза — Суперкубок России, один раз — Кубок России. Игрок завершил карьеру в 2021 году.
Ранее Вернблум извинился за свою игру в ЦСКА перед народом Швеции.