Таранов: Набабкин — легенда, отдал много сил и здоровья ЦСКА
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«Кирилла рассекретили — сколько времени он обманывал футбол? (Смеётся.) Я очень хорошо отношусь к Кириллу, у нас хорошие дружеские отношения. Кирилл — легенда. Может, он легенда не наравне с Игорем Акинфеевым, но всё равно отдал много сил и здоровья ЦСКА», — приводит слова Таранова «Чемпионат».
21 мая ЦСКА объявил об уходе Набабкина после окончания сезона.
В составе команды игрок выступал 14 сезонов. В общей сложности он провёл 323 матча за команду и выиграл девять трофеев.
Ранее сообщалось, что ЦСКА продлит контракт с Игорем Акинфеевым.