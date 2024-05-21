Таранов: Набабкин — легенда, отдал много сил и здоровья ЦСКА

Бывший российский футболист Иван Таранов отреагировал на информацию об уходе защитника Кирилла Набабкина из ЦСКА.

«Кирилла рассекретили — сколько времени он обманывал футбол? (Смеётся.) Я очень хорошо отношусь к Кириллу, у нас хорошие дружеские отношения. Кирилл — легенда. Может, он легенда не наравне с Игорем Акинфеевым, но всё равно отдал много сил и здоровья ЦСКА», — приводит слова Таранова «Чемпионат».

21 мая ЦСКА объявил об уходе Набабкина после окончания сезона.

В составе команды игрок выступал 14 сезонов. В общей сложности он провёл 323 матча за команду и выиграл девять трофеев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлит контракт с Игорем Акинфеевым.