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Таранов: Набабкин — легенда, отдал много сил и здоровья ЦСКА

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Бывший российский футболист Иван Таранов отреагировал на информацию об уходе защитника Кирилла Набабкина из ЦСКА.
Таранов: Набабкин — легенда, отдал много сил и здоровья ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Кирилла рассекретили — сколько времени он обманывал футбол? (Смеётся.) Я очень хорошо отношусь к Кириллу, у нас хорошие дружеские отношения. Кирилл — легенда. Может, он легенда не наравне с Игорем Акинфеевым, но всё равно отдал много сил и здоровья ЦСКА», — приводит слова Таранова «Чемпионат».

21 мая ЦСКА объявил об уходе Набабкина после окончания сезона. 

В составе команды игрок выступал 14 сезонов. В общей сложности он провёл 323 матча за команду и выиграл девять трофеев. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлит контракт с Игорем Акинфеевым.

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