Стало известно о скором запуске благотворительного фонда «Пари и Побеждай»

У PARI появится собственный благотворительный фонд, который станет инструментом реализации социально значимых проектов компании в рамках стратегии устойчивого развития компании.

В центре внимания проектов будут такие программы, как помощь ветеранам спорта и спортсменам в трудных жизненных ситуациях, развитие спортивной инфраструктуры, поддержка федеральных и городских благотворительных проектов и «зелёные» инициативы. Компания будет поддерживать завершивших карьеру спортсменов в их новой жизни и в приобретении полезных навыков, а также создавать экологичные условия для спортивных событий и объектов.

На старте запуска опубликован видеоролик. Его герои рассказывают о вызовах, с которыми им пришлось столкнуться в жизни, и о том, как спорт помог им найти в себе силы двигаться дальше. Главные роли в нём исполнили подопечные фонда «Точка опоры» Кирилл Кийски и Владимир Кузнецов.

Участие в ролике приняли амбассадоры проекта: боец UFC Арман Царукян, боец Пётр Ян и регбист Василий Артемьев.

Ранее сообщалось, что «Пари НН», ХК «Торпедо» и «Амкал» приняли участие в проекте «Новогодняя почта».