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Гамова не считает Каракурт провокатором в ситуации с Гончаровой

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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова высказалась по поводу инцидента, произошедшего в пятом матче полуфинала женской Суперлиги с калининградским «Локомотивом».

«Я не могу сказать, что кто-то друг друга специально провоцировал. Просто был достаточно эмоциональный матч, на кону стояло очень много. Первыми, кто мог решить этот вопрос и не допустить дальнейших действий со стороны игроков, были судьи. Они должны были пресечь это в самом начале и дать понять волейболисткам, что если дальше будет продолжаться, то последует наказание очком. Так всё это затухло бы на начальном этапе и не дошло до того, что произошло. А то, что игроки выражают эмоции, это совершенно нормально. Проявляли их и в той и в другой команде, но вот в какой-то момент именно Наталия не сдержалась», — заявила Гамова RT.

Ранее Гамова прокомментировала санкции наложенные на капитана «Динамо» (Москва) Наталью Гончарову.

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