Гамова — о санкциях в адрес волейболистки Гончаровой: не думаю, что это как-то осложнит ей жизнь

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала санкции, наложенные на капитана «Динамо» Москва Наталью Гончарову.

«Всё-таки эти полгода — условно, то есть Наталия сможет выходить на площадку и пропустит только одну игру чемпионата. Не думаю, что это как-то осложнит ей жизнь. Не будут ли её специально провоцировать соперницы, чтобы условный срок стал реальным? Не думаю, что этого можно ожидать. У нас не такой вид спорта, не припомню каких-то громких конфликтов как между клубами, так и лично между волейболистками. Всё-таки игроки друг друга хорошо знают, многие в разное время играли вместе в тех или иных командах, в том числе в сборных. У Наталии тоже раньше не возникало каких-то проблем с поведением, я думаю, и впредь не будет», — сказала Гамова RT.

Ранее стало известно, как российская волейболистка Анна Лазарева прокомментировала разницу в зарплатах спортсменов и людей из других профессий.