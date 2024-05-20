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Бестемьянова заявила, что Дикиджи напоминает ей юного Ханю

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала о работе с фигуристом Владиславом Дикиджи.
Бестемьянова заявила, что Дикиджи напоминает ей юного Ханю
  • РИА Новости

«По тому, как он работал, — сильно напомнил юного Ханю. Ханю был намного младше, когда мы с ним работали. У нас возникло ощущение, что Влад как губка всё впитывает в себя», — цитирует Бестемьянову «Матч ТВ».

Напомним, что олимпийская чемпионка и Игорь Бобрин поставили для Дикиджи произвольную программу.

В минувшем сезоне фигурист занял первое место на четвёртом и шестом этапах Гран-при России, а потом завоевал серебряную медаль на чемпионате страны, уступив лишь Евгению Семененко.

Ранее стало известно, кто поставит новую короткую программу Дикиджи.

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