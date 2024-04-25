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Стало известно, кто поставит новую короткую программу Дикиджи

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Олег Татауров, тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи, рассказал о подготовке спортсмена к новому сезону.
Стало известно, кто поставит новую короткую программу Дикиджи
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Короткую программу уже поменяли, произвольную после 9—10-го числа начнём ставить. Короткую программу Владу поставил Егор Мурашов, молодой постановщик из Москвы. Кто будет ставить произвольную программу — пока секрет, но, думаю, будет интересно», — цитирует Татаурова «Чемпионат».

При этом специалист отметил, что музыка для обеих программ уже выбрана. Однако полноценная работа над постановкой ещё не началась из-за плотного графика.

В минувшем сезоне Дикиджи занял первое место на IV и VI этапах Гран-при России, а потом завоевал серебряную медаль на чемпионате страны, уступив лишь Евгению Семененко.

Ранее хореограф Алексей Железняков поделился впечатлениями от работы вместе с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе в её группе.

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