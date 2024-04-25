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Железняков заявил, что в команде уровня Тутберидзе нельзя позволять себе расслабляться

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Хореограф Алексей Железняков поделился впечатлениями от работы вместе с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе в её группе.
Железняков заявил, что в команде уровня Тутберидзе нельзя позволять себе расслабляться
  • РИА Новости

«Главный опыт? Качество преподавания. У Этери Георгиевны нельзя халтурить, всегда нужно что-то придумывать, развиваться и искать креатив. В команде такого уровня нельзя позволять себе расслабляться», — сказал Железняков Metaratings.ru.

Он подчеркнул, что по истечении времени эти качества впитываются, после чего выкинуть их уже не получится.

Тутберидзе — мастер спорта СССР и заслуженный тренер России, признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев в 2021 году.  

Ранее Тарасова назвала Тутберидзе главным тренером по фигурному катанию в России.

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