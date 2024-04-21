Тарасова назвала Тутберидзе главным тренером по фигурному катанию в России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Этери Тутберидзе главным тренером по фигурному катанию в России.

«Сегодня Этери Тутберидзе — главный тренер по фигурному катанию в стране. Даже нет разговора, конечно. Я не буду ее критиковать. Считаю, что каждый делает то, что может делать. Она делает из этих девочек звёзд», — заявила Тарасова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Под руководством 50-летнего тренера олимпийскими чемпионками стали Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова. Серебряными призёрами Игр становились Евгения Медведева и Александра Трусова.

В группе занимаются чемпионки России Аделия Петросян и Софья Акатьева, а также Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие.

Ранее сообщалось, что Тарасова считает Туктамышеву главной фигуристкой страны.