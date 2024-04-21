Тарасова считает Туктамышеву главной фигуристкой страны

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, кого из действующих российских фигуристок считает главной в стране.

«Главная фигуристка сейчас — Лиза Туктамышева. Ей честь и хвала, что она сохраняет свои способности делать сложные вещи и улучшаться с каждым годом. Хореографически она очень улучшилась», — заявила Тарасова, в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

22 октября 2023 года Туктамышева объявила, что берёт паузу в профессиональной карьере, чтобы «заниматься собой». Фигуристка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021. Она регулярно принимает участие в ледовых шоу.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что будет рада возвращению Туктамышевой на соревновательный лёд.