RT в Telegram
Подпишись

Тарасова считает Туктамышеву главной фигуристкой страны

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, кого из действующих российских фигуристок считает главной в стране.
Тарасова считает Туктамышеву главной фигуристкой страны
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Главная фигуристка сейчас — Лиза Туктамышева. Ей честь и хвала, что она сохраняет свои способности делать сложные вещи и улучшаться с каждым годом. Хореографически она очень улучшилась», — заявила Тарасова, в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

22 октября 2023 года Туктамышева объявила, что берёт паузу в профессиональной карьере, чтобы «заниматься собой». Фигуристка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021. Она регулярно принимает участие в ледовых шоу. 

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что будет рада возвращению Туктамышевой на соревновательный лёд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить