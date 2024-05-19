RT в Telegram
Подпишись

Карпин: во втором тайме матча с «Балтикой» мне не понравилась игра «Ростова»

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе над «Балтикой» в матче 29-го тура РПЛ.
Карпин: во втором тайме матча с «Балтикой» мне не понравилась игра «Ростова»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не могу сказать, что игра полностью устроила. Первый тайм был ещё более‑менее, но во втором тайме мне не понравилась игра «Ростова». И то, как оборонялись, и то, как атаковали.

Как игра Голенкова в паре с Комличенко? Мы часто в последнее время проводим такую замену, уже игр пять‑шесть. Выходит Комличенко, а Голенков смещается чуть левее при обороне, а в атаке у нас два нападающих. Это уже не в первый раз», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». «Ростов» набрал 43 очка и занимает шестое место в РПЛ. «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице с 26 очками.

Ранее Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от «Ростова».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить