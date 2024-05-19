Карпин: во втором тайме матча с «Балтикой» мне не понравилась игра «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе над «Балтикой» в матче 29-го тура РПЛ.

«Не могу сказать, что игра полностью устроила. Первый тайм был ещё более‑менее, но во втором тайме мне не понравилась игра «Ростова». И то, как оборонялись, и то, как атаковали.

Как игра Голенкова в паре с Комличенко? Мы часто в последнее время проводим такую замену, уже игр пять‑шесть. Выходит Комличенко, а Голенков смещается чуть левее при обороне, а в атаке у нас два нападающих. Это уже не в первый раз», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». «Ростов» набрал 43 очка и занимает шестое место в РПЛ. «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице с 26 очками.

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