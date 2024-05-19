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Игнашевич: пока есть шанс, «Балтика» будет биться за очки

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 29-го тура РПЛ.
Игнашевич: пока есть шанс, «Балтика» будет биться за очки
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нет никаких претензий и вопросов к ребятам. Молодцы, старались. Но хотелось бы реализовывать моменты. «Ростов» хорошая команда. И дома играет очень интенсивно.

В последнем туре не всё от вас уже зависит. Пока есть шанс, будем биться за очки», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу жёлто-синих. «Ростов», набравший 43 очка, занимает шестое место в РПЛ. «Балтика» находится на 15-м месте в турнирной таблице с 26 очками.

Ранее сообщалось, что Масалитин считает, что ЦСКА должен возглавить Игнашевич.

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