Российские паралимпийцы завоевали семь медалей во второй день ЧМ

Российские паралимпийцы завоевали четыре серебряные и три бронзовые медали на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

Серебро у Никиты Котукова (прыжки в длину), Ирины Вертинской (толкание ядра), Андрея Вдовина (бег на 100 метров) и Антона Кулятина (бег на 5000 метров).

Бронзовые медали выиграли Елена Третьякова (прыжки в длину), Алексей Чуркин (метание клаба) и Александр Костин (бег 5000 метров).

Россияне участвуют в ЧМ в Японии в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы выиграли две медали в стартовый день ЧМ по лёгкой атлетике.