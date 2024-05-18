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Салихова: в «Спартаке» могли сразу сказать, что Джикия не нужен

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об уходе защитника Георгия Джикии из клуба по окончании текущего сезона.
Салихова: в «Спартаке» могли сразу сказать, что Джикия не нужен
  • РИА Новости

«Могли бы они сразу сказать, что Джикия им не нужен, не вести эти игры. Как теперь оценивать слова Матыцина на сборах, когда он сказал, что Джикия наш капитан, что, конечно, продлевать? Некрасиво, нечеловечно, подленько», — цитирует Салихову «Чемпионат».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за «Спартак» 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны. Он стал первым российским игроком красно-белых, выигравшим все три национальных трофея.

Ранее сообщалось, что в «Маккаби» не получали предложений от «Спартака» по Джаберу.

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