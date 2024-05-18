Федун: решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об уходе защитника Георгия Джикии из клуба по окончании сезона.

«Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе. Могу сказать, что Георгий — очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок. Могу ему пожелать только всяческой удачи и благополучия», — цитирует Федуна «Чемпионат».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона.

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл за клуб 11 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее Губерниев высказался о назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака».