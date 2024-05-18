Участница конфликта с футболистами «Енисея»: никто из игроков после заведения дела на связь не выходил
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«Никто из футболистов «Енисея» после заведения уголовного дела на связь не выходил. Следствие уже идёт, поэтому не вижу смысла мне с ними взаимодействовать. Наказание до трёх лет? Главное, чтобы было по закону. Какое решение полиция примет, так и будет», — цитирует женщину Sport24.
13 мая стало известно о драке с участием трёх футболистов «Енисея» Владимира Хозина, Вячеслава Бардыбахина и Андрея Окладникова. Инцидент произошёл на базе отдыха в Красноярске. Против игроков было подано пять заявлений в полицию.
Ранее в Красноярске завели уголовное дело после драки с участием игроков «Енисея».