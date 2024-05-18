Участница конфликта с футболистами «Енисея»: никто из игроков после заведения дела на связь не выходил

Участница конфликта с футболистами «Енисея» сообщила, что после заведения уголовного дела никто из игроков на связь не выходил.

«Никто из футболистов «Енисея» после заведения уголовного дела на связь не выходил. Следствие уже идёт, поэтому не вижу смысла мне с ними взаимодействовать. Наказание до трёх лет? Главное, чтобы было по закону. Какое решение полиция примет, так и будет», — цитирует женщину Sport24.

13 мая стало известно о драке с участием трёх футболистов «Енисея» Владимира Хозина, Вячеслава Бардыбахина и Андрея Окладникова. Инцидент произошёл на базе отдыха в Красноярске. Против игроков было подано пять заявлений в полицию.

Ранее в Красноярске завели уголовное дело после драки с участием игроков «Енисея».