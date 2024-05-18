Сёмин — о введении тренерских запросов в футболе: ошибок судей станет меньше

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможное введение инициативы ФИФА предоставить возможность тренерам запрашивать видеоповторы по ходу матча.

«В ФИФА имеется целый комитет, занимающийся вопросами изменений в правилах. А работают там в высшей степени профессиональные люди, например бывший многолетний наставник «Арсенала» Арсен Венгер. Поверьте, эти специалисты прекрасно разбираются в футболе. И если появилась идея ввести подобное новшество, значит, есть желание улучшить взаимодействие между тренерами и арбитрами. Всё это пойдёт только на благо футболу.

Поверьте, в ФИФА прекрасно понимают, что делают, и очень тонко чувствуют, когда внести те или иные правки. А работу наставников команд это, безусловно, облегчит. Не случайно тот же Венгер занимается данной темой. Он-то знает о нашем труде не понаслышке. Понятное дело, что ошибок с запросами станет меньше», — отметил он RT.

Ранее президент «Урала» негативно высказался о возможном введении тренерских запросов в футболе.