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Сёмин — о введении тренерских запросов в футболе: ошибок судей станет меньше

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможное введение инициативы ФИФА предоставить возможность тренерам запрашивать видеоповторы по ходу матча.
Сёмин — о введении тренерских запросов в футболе: ошибок судей станет меньше
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В ФИФА имеется целый комитет, занимающийся вопросами изменений в правилах. А работают там в высшей степени профессиональные люди, например бывший многолетний наставник «Арсенала» Арсен Венгер. Поверьте, эти специалисты прекрасно разбираются в футболе. И если появилась идея ввести подобное новшество, значит, есть желание улучшить взаимодействие между тренерами и арбитрами. Всё это пойдёт только на благо футболу.

Поверьте, в ФИФА прекрасно понимают, что делают, и очень тонко чувствуют, когда внести те или иные правки. А работу наставников команд это, безусловно, облегчит. Не случайно тот же Венгер занимается данной темой. Он-то знает о нашем труде не понаслышке. Понятное дело, что ошибок с запросами станет меньше», — отметил он RT.

Ранее президент «Урала» негативно высказался о возможном введении тренерских запросов в футболе.

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