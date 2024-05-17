Ди Марцио: «Ювентус» уволил Аллегри после победы в Кубке Италии
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Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, в руководстве остались недовольны поведением специалиста во время финала турнира.
В компенсированное время наставник повздорил с главным арбитром встречи, а после получения красной карточки сорвал с себя пиджак и галстук, после чего покинул тренерский мостик.
После игры сообщалось, что он напал на директора итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачиаго.
Аллегри возглавил туринский клуб в мае 2021 года.
Ранее сообщалось, что Аллегри дисквалифицирован на два матча после финала Кубка Италии.