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Путин: идеи олимпизма правильные, но МОК их сам нарушает

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Президент России Владимир Путин высказался о принципах олимпизма в мире.
Путин: идеи олимпизма правильные, но МОК их сам нарушает
  • РИА Новости

«Принципы олимпизма, и в том числе олимпийского перемирия, они очень правильными являются, не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции. Вопрос в другом. Вопрос в том, что именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы, нарушают принцип Олимпийской хартии сами. Они сами политизируют спорт, что совершенно недопустимо», — цитирует Путина РИА Новости.

6 мая председатель КНР Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию во всём мире на время проведения Олимпиады в Париже.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее МОК запретил российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.

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