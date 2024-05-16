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Шнякин: у Акинфеева просто травма, не понимаю, зачем ЦСКА это прикрывает

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Спортивный журналист Дмитрий Шнякин высказался о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропускает матчи команды.
Шнякин: у Акинфеева просто травма, не понимаю, зачем ЦСКА это прикрывает
  • РИА Новости

«Так много болельщиков ЦСКА мне вчера написали с вопросом про конфликт Федотова и Акинфеева. Ребят, я видел Игоря, видел его руку, когда был в Петербурге на матче чемпионата. Ну просто травма. Не совсем понимаю, зачем ЦСКА это прикрывает, но в целом это нормальная история», — приводит слова Шнякина YouTube-канал «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Акинфеев провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, восемь из которых отстоял на ноль. В последних играх армейцев он оставался в запасе.

Ранее сообщалось, что Сафонов, Акинфеев и Максименко — номинанты на приз лучшему голкиперу РПЛ.

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