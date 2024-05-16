На защитника «Енисея» Хозина составлен протокол за мелкое хулиганство

На защитника «Енисея» Владимира Хозина составили административный протокол за мелкое хулиганство после драки на базе отдыха.

Как сообщает ТАСС, по поводу конфликта проводится доследственная проверка.

Как сообщает Telegram-канал «112 Красноярск», в драке на базе отдыха 13 мая принимали участие игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

По информации источника, подано пять заявлений в полицию, футболистам грозит уголовное дело. Позднее Хозин заявил, что участники драки требовали от футболистов деньги.

Ранее сообщалось, что очевидцы утверждают, что драку на базе отдыха спровоцировали не футболисты «Енисея».