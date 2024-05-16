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На защитника «Енисея» Хозина составлен протокол за мелкое хулиганство

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На защитника «Енисея» Владимира Хозина составили административный протокол за мелкое хулиганство после драки на базе отдыха.
На защитника «Енисея» Хозина составлен протокол за мелкое хулиганство
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, по поводу конфликта проводится доследственная проверка.

Как сообщает Telegram-канал «112 Красноярск», в драке на базе отдыха 13 мая принимали участие игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

По информации источника, подано пять заявлений в полицию, футболистам грозит уголовное дело. Позднее Хозин заявил, что участники драки требовали от футболистов деньги.

Ранее сообщалось, что очевидцы утверждают, что драку на базе отдыха спровоцировали не футболисты «Енисея».

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