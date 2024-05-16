На защитника «Енисея» Хозина составлен протокол за мелкое хулиганство
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, по поводу конфликта проводится доследственная проверка.
Как сообщает Telegram-канал «112 Красноярск», в драке на базе отдыха 13 мая принимали участие игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.
По информации источника, подано пять заявлений в полицию, футболистам грозит уголовное дело. Позднее Хозин заявил, что участники драки требовали от футболистов деньги.
Ранее сообщалось, что очевидцы утверждают, что драку на базе отдыха спровоцировали не футболисты «Енисея».