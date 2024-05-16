Очевидцы утверждают, что драку на базе отдыха спровоцировали не футболисты «Енисея»

Очевидцы заявили, что драку на одной из баз отдыха в Красноярске могли спровоцировать не футболисты «Енисея».

«У них сразу играла музыка, но совершенно нормальная, не слишком громкая. Мы слышали себя, разговаривали и даже танцевали под музыку. Вдруг к футболистам приехали сотрудники Росгвардии. Оказалось, что это вызвали те самые гости. Однако росгвардейцы уехали, так как футболисты ничего не нарушали», — приводит слова очевидцев Baza.

Очевидец отметил, что в 10 вечера к ним подбежала жена одного из футболистов и попросила помочь разнять драку.

«Когда мы подошли, мы увидели, как один из игроков дерётся с другим отдыхавшим, и вдруг вот этот якобы пострадавший подбегает к лежачему Хозину, на котором сидел крупный мужчина и бил его, и бьёт футболиста ногой по голове».

Пострадавший же утверждает, что именно игроки спровоцировали драку, после чего избили его.

Как сообщает Telegram-канал «112 Красноярск», виновниками конфликта, случившегося 13 мая, стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

По информации источника, подано пять заявлений в полицию, футболистам грозит возбуждение уголовного дела.

Ранее Хозин заявил, что участники драки требовали с футболистов деньги.