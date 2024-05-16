Защитник «Енисея» Хозин заявил, что участники драки требовали от футболистов деньги

Защитник «Енисея» Владимир Хозин заявил, что участники драки на базе отдыха требовали от футболистов деньги.

«Мы отдыхали семьями, никого не трогали. Но одна из компаний посчитала, что мы им мешаем. Мы подошли уточнить, чем мы мешаем и почему нельзя решить этот вопрос без Росгвардии», — приводит слова Хозина журналист Иван Карпов.

Он отметил, что со стороны людей неоднократно звучали нецензурные выражения в адрес игроков, но они не обращали на это внимания.

«На видео с территории видно, как на меня бросается мужчина. Я только пытаюсь прикрыть хоть как-то лицо и голову. В это же время второй ногами тоже бьёт меня. На видео слышно, как Бардыбахин говорит, что не хочет драться, и пытается успокоить мужчину. Весь вечер нас цепляли, что мы футболисты. Мы оказались заложниками этой ситуации».

Хозин заявил, что угрозы неоднократно звучали со стороны девушки Лили. Она говорила, что если футболисты не пойдут на её финансовые условия, то все узнают о них и ситуация будет против игроков.

Как сообщает Telegram-канал «112 Красноярск», в драке на базе отдыха 13 мая принимали участие игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

По информации источника, подано пять заявлений в полицию, футболистам грозит уголовное дело.

Ранее участница конфликта рассказала о реакции главного тренера команды Андрея Тихонова на инцидент.