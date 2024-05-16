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Участница конфликта с футболистами «Енисея»: Тихонов говорил, что не отвечает за игроков

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Участница конфликта с футболистами «Енисея» рассказала о реакции главного тренера команды Андрея Тихонова на инцидент.
Участница конфликта с футболистами «Енисея»: Тихонов говорил, что не отвечает за игроков
  • РИА Новости

«Он переживал, что я обращусь в компанию, где является амбассадором. Видимо, боялся потерять статус. Он говорил, что не отвечает за футболистов. На этом наши переговоры закончились», — приводит слова женщины «Спорт-Экспресс».

Она также отметила, что ей предлагали 250 тыс. рублей, чтобы замять дело, но разговора не вышло.

Как сообщает Telegram-канал «112 Красноярск», виновниками драки на базе отдыха, случившейся 13 мая, стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

По информации источника, подано пять заявлений в полицию, футболистам грозит возбуждение уголовного дела.

Ранее в «Енисее» пообещали принять меры после инцидента с дракой футболистов.

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