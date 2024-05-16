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Россия и Китай выступают против политизации спорта

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Россия и Китай выступают против политизации спорта и его использования для дискриминации атлетов.

«Стороны выступают против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов по признакам гражданства, языка, религии, политическим и иным убеждениям», — приводит слова заявления ТАСС.

Отмечается, что Москва и Пекин «будут побуждать мировое сообщество к равноправному международному спортивному взаимодействию».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Путин заявил, что ждёт атлетов из Китая на крупных спортивных мероприятиях в России в 2024 году.

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