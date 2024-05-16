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РФС выбрал лучших учителей проекта «Футбол в школе»

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Российский футбольный союз (РФС) и «Магнит» выбрали лучших учителей совместного проекта «Футбол в школе».
РФС выбрал лучших учителей проекта «Футбол в школе»
  • © РФС

В символическую сборную конкурса вошли 11 учителей из десяти регионов России. В число лучших вошли Роман Городнов, Юлия Замятина, Алексей Казымов, Виктор Лемешкин, Александр Малышевский, Константин Мендель, Юрий Миляев, Александра Пономарёва, Наталья Судовикова, Андрей Тимофеев, Наталья Хасбиева.

Главные призы конкурса — премии по 150 тыс. рублей. Остальные 39 финалистов получат по 70 тыс. рублей. Награждение пройдёт 1 июня.

«Проект «Футбол в школе» очень многогранен, поэтому для методической группы было очень важно увидеть в видеовизитках участников то, как учителя занимаются проектом у себя в школах. С удовольствием вижу, что учителя начинают менять заложенные годами стереотипы именно на занятиях футболом», — заявил руководитель методической группы проекта «Футбол в школе» Дмитрий Баранник.

В конкурсе участвовали учителя физической культуры и педагоги дополнительного образования, которые занимались с детьми в рамках проекта РФС «Футбол в школе» в 2023—2024 учебном году.

Ранее сообщалось, что РФС проведёт онлайн-викторину в рамках проекта «Футбол в школе».

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