RT в Telegram
Подпишись

РФС проведёт онлайн-викторину в рамках проекта «Футбол в школе»

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) и образовательный портал «Учи.ру» планируют провести онлайн-викторину для учащихся 1—11-х классов в рамках проекта «Футбол в школе».
РФС проведёт онлайн-викторину в рамках проекта «Футбол в школе»
  • РИА Новости

«Футбол в школе» — это стратегический проект РФС, который объединяет 1,5 млн школьников на уроках физкультуры. И викторина на такой крупной образовательной платформе, как «Учи.ру», — прекрасная возможность в игровой форме узнать что-то новое о самой популярной в мире игре», — приводит слова руководителя проекта «Футбол в школе» Татьяны Букуровой РФС.

Учащимся будут доступны 15 вопросов, их сложность зависит от возраста. Ученикам с первого по четвёртый классы предстоит узнать, за что отвечает центральный полузащитник, сколько игроков может быть в команде и что такое пенальти. Школьники постарше разберут понятия «хет-трик» и «дерби».

Все участники соревнования получат сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результата викторины. Ребят ждут призы и поздравления от футболистов сборной России. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте портала.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборных России и Таджикистана может пройти в 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить