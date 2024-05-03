РФС проведёт онлайн-викторину в рамках проекта «Футбол в школе»

Российский футбольный союз (РФС) и образовательный портал «Учи.ру» планируют провести онлайн-викторину для учащихся 1—11-х классов в рамках проекта «Футбол в школе».

«Футбол в школе» — это стратегический проект РФС, который объединяет 1,5 млн школьников на уроках физкультуры. И викторина на такой крупной образовательной платформе, как «Учи.ру», — прекрасная возможность в игровой форме узнать что-то новое о самой популярной в мире игре», — приводит слова руководителя проекта «Футбол в школе» Татьяны Букуровой РФС.

Учащимся будут доступны 15 вопросов, их сложность зависит от возраста. Ученикам с первого по четвёртый классы предстоит узнать, за что отвечает центральный полузащитник, сколько игроков может быть в команде и что такое пенальти. Школьники постарше разберут понятия «хет-трик» и «дерби».

Все участники соревнования получат сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результата викторины. Ребят ждут призы и поздравления от футболистов сборной России. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте портала.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборных России и Таджикистана может пройти в 2025 году.