CAS зарегистрировал иск «Динамо» к Норманну

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск «Динамо» к бывшему игроку команды Матиасу Норманну и клубу «Аль-Раед».

«CAS зарегистрировал следующие арбитражные процедуры: Матиас Норманн против «Динамо», «Динамо» против Матиаса Норманна и «Аль-Раеда», «Аль-Раед» против «Динамо», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что дата слушания будет опубликована позднее на сайте.

Напомним, что норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

ФИФА признала экс-футболиста «Ростова», выступавшего в прошлом сезона за «Динамо» на правах аренды, виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляцию Норманна по делу о расторжении контракта с «Ростовом».