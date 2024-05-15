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Источник: футболисты «Енисея» устроили драку в Красноярске

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Футболисты «Енисея» стали участниками потасовки на базе отдыха в Красноярске.
Источник: футболисты «Енисея» устроили драку в Красноярске
  • РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал «112 Красноярск», виновником конфликта, случившегося 13 мая, стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

По информации источника, подано пять заявлений в полицию, футболистам грозит возбуждение уголовного дела.

«Енисей» под руководством Андрея Тихонова занимает шестую строчку в таблице Первой лиги, имея в активе 45 очков. Он вновь возглавил красноярский клуб 10 января 2024 года.

Ранее Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак».

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