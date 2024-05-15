Колосков не считает, что с уходом Слуцкого РПЛ потеряла хорошего специалиста

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о тренере Леониде Слуцком, под руководством которого «Шанхай Шэньхуа» не потерпел ни одного поражения.

«Слуцкий в своё время неплохо работал в ЦСКА. Потом безрезультатно тренировал клубы в Англии и Голландии. В Россию вернулся, и так же безрезультатно, а сейчас поехал в Китай. Мы точно не знаем, что за футбол в Китае, но примерно представляем уровень. Сборная Китая никогда не играла на чемпионатах мира. Поэтому я бы не стал говорить о том, что мы потеряли хорошего специалиста», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Почётный президент РФС вспомнил пример Александра Кокорина, который помог «Арису» стать чемпионом Кипра в прошлом году. По его словам, успешные выступления россиянина в другом первенстве не говорят о том, что тот мог бы так же удачно защищать цвета санкт-петербургского «Зенита» или московского «Спартака».

«Это разный уровень футбола. Нет никакой потери из-за того, что Слуцкий уехал из России», — добавил Колосков.

Слуцкий известен по работе с российскими ФК «Москва», «Крыльями Советов», ЦСКА, «Рубином», а также английским «Халл Сити» и голландским «Витессом». Китайский «Шанхай Шэньхуа» он возглавил в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала девять побед и трижды сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что Слуцкий второй раз подряд признан лучшим тренером апреля в чемпионате Китая.