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В матче «Химик» — «Машук-КМВ» забили один из самых быстрых голов в истории футбола

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В матче Второй лиги А (Группа Серебро, второй этап) между «Химиком» и «Машук-КМВ» игрок гостей оформил один из самых быстрых голов в истории футбола.
В матче «Химик» — «Машук-КМВ» забили один из самых быстрых голов в истории футбола
  • Gettyimages.ru

Сразу после стартового свистка футболист гостей Николай Иванов поразил ворота соперника ударом из центрального круга. Таким образом, мяч оказался в сетке спустя примерно три секунды после начала встречи.

На данный момент автором самого быстрого гола в истории футбола является игрок английского «Кройдона» Райан Холл, отличившийся на 2,31 секунды после начала встречи. Если в результате выяснится, что Иванову на взятие ворот потребовалось меньше времени, то он может обойти коллегу и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, что «Реал» повторил рекорд клуба по сухим матчам за один сезон чемпионата Испании по футболу.

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