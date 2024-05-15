В матче «Химик» — «Машук-КМВ» забили один из самых быстрых голов в истории футбола

В матче Второй лиги А (Группа Серебро, второй этап) между «Химиком» и «Машук-КМВ» игрок гостей оформил один из самых быстрых голов в истории футбола.

Сразу после стартового свистка футболист гостей Николай Иванов поразил ворота соперника ударом из центрального круга. Таким образом, мяч оказался в сетке спустя примерно три секунды после начала встречи.

На данный момент автором самого быстрого гола в истории футбола является игрок английского «Кройдона» Райан Холл, отличившийся на 2,31 секунды после начала встречи. Если в результате выяснится, что Иванову на взятие ворот потребовалось меньше времени, то он может обойти коллегу и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, что «Реал» повторил рекорд клуба по сухим матчам за один сезон чемпионата Испании по футболу.