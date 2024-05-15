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Гончаренко заявила, что многие дети, занимающиеся фигурным катанием, «рыдают на льду по любому поводу»

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение касательно занятий детей в спорте.

«Знаете, я сейчас работаю совершенно без надрыва, без гонки куда бы то ни было. Дети, которые ко мне приходят, уже у кого-то тренируются, и ко мне обращаются лишь за тем, чтобы подучить элементы, дополнительно покататься. Но выходят на лёд, и начинаются слёзы. Я каждый раз в таких случаях спрашиваю ребёнка: «Тебе кататься нравится?» — «Да». — «Заниматься хочешь?» — «Да». Но как можно заниматься делом, которое нравится, и постоянно рыдать при этом? В моём понимании это вообще не стыкуется. А у них это уже привычное состояние, наработанное годами, — постоянно рыдать по любому поводу», — заявила Гончаренко RT.

Полностью интервью Гончаренко читайте на сайте RT.

Ранее Гончаренко рассказала, чем ей нравится работа Светланы Пановой.

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