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Мамиашвили: Садулаев ещё имеет шансы попасть на Олимпиаду в Париже

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о возможном участии двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева в Играх в Париже.

«Пока никаких изменений нет, не только по Садулаеву, но и вообще по протоколу, который даст возможность нам там выступать. Пока это всё под колоссальным давлением, МОК принял необдуманное решение в виде этих рекомендаций», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

Он также подчеркнул, что ФСБР ждёт пояснений по ситуации с отстранёнными спортсменами.

«Шансы на Олимпиаду у Садулаева, конечно, остаются», — добавил Мамиашвили.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил россиянина к участию в квалификационном турнире, который прошёл в Баку.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Садулаев оценил свои шансы выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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