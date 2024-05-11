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Садулаев: сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже

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Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев оценил свои шансы выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Садулаев: сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Если нас допустят и будет принято решение о поездке в Париж, думаю, что проведу какой-то старт за месяц до Игр. Сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже», — цитирует Садулаева сайт ФСБР.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады.

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