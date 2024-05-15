Журова: обидно, если из-за безобидной открытки Хачанова не допустят к Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о ситуации вокруг теннисиста Карена Хачанова.

«Многие посылают друг другу такие открытки, не задумываясь о том, что в ряде европейских стран, в частности на Украине, георгиевская лента теперь запрещена. Спортсмен, помня о подвиге своих дедов, не задумывался о том, что он что-то может нарушить. Обидно, если из-за этого человека не допустят к Олимпиаде, в таком случае останется только сказать фразу «маразм крепчал». Я потому и говорила, что нам пока рано говорить о том, сколько наших спортсменов окажется на Олимпиаде, если отстранить могут даже за безобидную открытку», — цитирует Журову ТАСС.

9 мая теннисист опубликовал в соцсетях фотографию с георгиевской лентой.

Напомним, что атрибут является запрещённым символом в условиях допуска Международного олимпийского комитета.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.