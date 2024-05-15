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Гончаренко: Тутберидзе выстроила систему, смысл которой — борьба за выживание

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о методике работы Этери Тутберидзе.
Гончаренко: Тутберидзе выстроила систему, смысл которой — борьба за выживание
  • РИА Новости

«Сложно сейчас ответить. Скорее, надо просто ждать, пока ситуация сама не подтолкнёт нас к необходимости какого-то логического развития, переходу во что-то другое. Пока многое держится на чисто личностном факторе Этери Георгиевны. Она выстроила систему, смысл которой — борьба за выживание.

Отбирается большое количество спортсменов, которые на каждой тренировке сталкиваются с огромной конкуренцией. Причём люди отбираются не только по физическим и внешним данным, но и по психологическим качествам. Каждая тренировка — соревнование. Более слабые непрерывно отсеиваются. Остаются те, кто реально будет рвать на тряпочки всех соперников», — заявила Гончаренко RT.

Полностью интервью Гончаренко читайте на сайте RT.

Ранее Гончаренко объяснила, почему не готова вернуться к постоянной тренерской работе.

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