RT в Telegram
Подпишись

Гончаренко: тренерская профессия, если разобраться — это своего рода хобби

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила, почему не готова вернуться к постоянной тренерской работе.

«Тяжело было закрыть для себя дверь под названием большой спорт? Да, очень. Я пыталась философски на всё смотреть. Много читала, общалась с различными людьми, более мудрыми и опытными в жизненном плане, расставляла какие-то приоритеты. Головой понимала, что нельзя подчинять всю свою жизнь походу к одной-единственной цели.

Жизнь — она многогранна. И целей может быть много. Тренерская профессия, если разобраться — это своего рода хобби. Если оно сочетается со всем остальным — это прекрасно, но не всегда получается. Очень сложно совместить увлеченность 24/7 с чем бы то ни было. В том числе — со счастливой семейной жизнью», — заявила Гончаренко RT.

Полностью интервью Гончаренко читайте на сайте RT.

Ранее Гончаренко заявила, что прокат американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира в Канаде был феноменальным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить