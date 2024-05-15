Гончаренко: тренерская профессия, если разобраться — это своего рода хобби

Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила, почему не готова вернуться к постоянной тренерской работе.

«Тяжело было закрыть для себя дверь под названием большой спорт? Да, очень. Я пыталась философски на всё смотреть. Много читала, общалась с различными людьми, более мудрыми и опытными в жизненном плане, расставляла какие-то приоритеты. Головой понимала, что нельзя подчинять всю свою жизнь походу к одной-единственной цели.

Жизнь — она многогранна. И целей может быть много. Тренерская профессия, если разобраться — это своего рода хобби. Если оно сочетается со всем остальным — это прекрасно, но не всегда получается. Очень сложно совместить увлеченность 24/7 с чем бы то ни было. В том числе — со счастливой семейной жизнью», — заявила Гончаренко RT.

Полностью интервью Гончаренко читайте на сайте RT.

Ранее Гончаренко заявила, что прокат американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира в Канаде был феноменальным.