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Путин наградил Матыцина за работу на посту министра спорта России

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Президент России Владимир Путин поблагодарил экс-министра спорта Олега Матыцина за проделанную работу на своём посту.
Путин наградил Матыцина за работу на посту министра спорта России
  • РИА Новости

«Хочу вас проинформировать, что принято решение наградить вас государственной наградой за всё, что сделано. Кстати говоря, и до прихода на эту высокую должность», — цитирует Путина «Чемпионат».

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта. Он является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что Дегтярёв прибыл в Госдуму на заседание комитета физической культуры и спорта.

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