Путин наградил Матыцина за работу на посту министра спорта России
- РИА Новости
«Хочу вас проинформировать, что принято решение наградить вас государственной наградой за всё, что сделано. Кстати говоря, и до прихода на эту высокую должность», — цитирует Путина «Чемпионат».
Комитет Госдумы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта. Он является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что Дегтярёв прибыл в Госдуму на заседание комитета физической культуры и спорта.