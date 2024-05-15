Путин наградил Матыцина за работу на посту министра спорта России

Президент России Владимир Путин поблагодарил экс-министра спорта Олега Матыцина за проделанную работу на своём посту.

«Хочу вас проинформировать, что принято решение наградить вас государственной наградой за всё, что сделано. Кстати говоря, и до прихода на эту высокую должность», — цитирует Путина «Чемпионат».

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта. Он является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что Дегтярёв прибыл в Госдуму на заседание комитета физической культуры и спорта.