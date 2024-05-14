Ковальчук рассказал, планирует ли продолжать игровую карьеру

Нападающий Илья Ковальчук высказался о своей спортивной карьере.

«Никакого понимания сейчас нет. Что касается спортивной карьеры, то определюсь, думаю, в ближайшее время. Но я думаю, что честно, уже все прекрасно понимают, что смысла никакого. Ну как бы уже то, что я хотел, я сделал», — сказал Ковальчук в интервью Фёдору Смолову на YouTube-канале Smol Talk.

В нынешнем сезоне КХЛ 40-летний нападающий выступал за «Спартак» и набрал восемь очков (4 + 4) по системе «гол + пас» в 25 проведённых матчах. Его контракт с московским клубом истёк 30 апреля.

Сообщалось, что руководство красно-белых рассматривает возможность предложить Ковальчуку должность функционера, которую он уже занимал в национальной команде России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Ковальчук заявил, что не жалеет о решении вернуться в «Спартак».