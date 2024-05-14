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Слуцкий: нет сомнений, что Дегтярёв справится с задачей развития спорта в России

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение о назначении Михаила Дегтярёва на пост министра спорта страны.
Слуцкий: нет сомнений, что Дегтярёв справится с задачей развития спорта в России
  • © duma.gov.ru

«Михаил Владимирович Дегтярёв, которого мы выдвинули и поддерживали все годы в Хабаровском крае. Нет сомнений, что, будучи сам выдающимся спортсменом и человеком системным, он справится с задачей развития физической культуры и спорта», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.

14 мая стало известно, что Госдума утвердила Дегтярёва на пост министра спорта России.

Решение было принято на заседании Госдумы в Москве. За проголосовали 350 депутатов, воздержались 79. 

Дегтярёв является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума ставит перед Дегтярёвым задачу реформирования Минспорта.

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