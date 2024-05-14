Нагорных — о продлении контракта с Галактионовым: кто-то очень торопит события
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«Кто-то очень торопит события. Мы договорились в клубе, что все вопросы будем рассматривать после окончания сезона», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».
13 ноября 2022 года Галактионов подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2023/24.
После 28 туров РПЛ железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 47 очков.
Ранее Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о будущем своего клиента.