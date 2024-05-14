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Нагорных — о продлении контракта с Галактионовым: кто-то очень торопит события

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на новость о продлении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.
Нагорных — о продлении контракта с Галактионовым: кто-то очень торопит события
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Кто-то очень торопит события. Мы договорились в клубе, что все вопросы будем рассматривать после окончания сезона», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

13 ноября 2022 года Галактионов подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2023/24.

После 28 туров РПЛ железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Ранее Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о будущем своего клиента. 

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